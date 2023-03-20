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У Росії "завели справу" проти прокурора та суддів Гааги через Путіна

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Росія, Понеділок 20 березня 2023 14:00
У Росії "завели справу" проти прокурора та суддів Гааги через Путіна Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Слідчий комітет РФ "відкрив кримінальну справу" проти прокурора та суддів Міжнародного суду в Гаазі (Нідерланди), які видали ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення СК в Telegram.

"Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу стосовно прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), суддів Міжнародного кримінального суду Томоко Акане (Tomoko Akane), Розаріо Сальваторе Айтали (Rosario Salvatore Aitala) та Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", - йдеться у повідомленні.

Слідчі СК запевняють, що нібито "підстав для притягнення до кримінальної відповідальності" Путіна "немає". Крім того, слідчі, посилаючись на відповідну Конвенцію, запевняють, що глави держав та Путін, зокрема, нібито "користуються абсолютним імунітетом від юрисдикції іноземних держав".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер був виданий на ім'я уповноваженого за президента Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

При цьому ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна діятиме до кінця його життя, поки він не постане перед судом.

Відомо, що настрої в Кремлі стали похмурішими після рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ. Там уже шукають наступника Путіна, але це вже не займає сам диктатор.

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