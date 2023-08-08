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Великобритания, Коста-Рика, Италия, Япония выступили с заявлением из-за действий России по МУС

Фото: четыре страны осудили действия РФ в отношении Международного суда в Гааге (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Великобритания, Коста-Рика, Италия и Япония считают возбуждение Россией уголовного дела против прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карима Хана и трех судей МУС является "попыткой подорвать мандат суда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление стран.

"Суд олицетворяет приверженность государств-участников к обеспечению ответственности за наиболее серьезные преступления, вызывающие обеспокоенность всего международного сообщества", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что вызывает сожаление, что Россия продолжает попытки подорвать мандат МУС, и страны подтверждают "непреклонную решимость твердо стоять на стороне Суда, его должностных лиц и персонала, а также тех, кто с ним сотрудничает вместе с другими государствами-участниками".

Кроме этого, квартет стран выразил "полное доверие к Суду как к независимому и беспристрастному" институту, а также "решительность защищать принципы и ценности, закрепленные в Римском уставе, сохранять целостность Суда вопреки любым угрозам".

Ордер на арест Путина

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Также ордер был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

На данный момент в базе розыска МВД России фигурирует и еще один судья МУС - Росарио Сальваторе Айтала. Кроме того, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, судий Международного уголовного суда Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.

 

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