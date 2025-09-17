Величезний стовб диму: в окупованому Донецьку пролунала серія вибухів, фото

Так, сьогодні вдень було гучно у тимчасово окупованому Донецьку. Повідомляється, що у місті пролунало щонайменше 5 вибухів.

За інформацією місцевих жителів, вибухи сталися в Петровському районі міста.

На фото, опублікованих очевидцями, видно, як у небо підіймається величезний стовп сірого диму, що свідчить про значні "прильоти".

Інформація про наслідки атаки поки що відсутня.