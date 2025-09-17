ua en ru
Огромный столб дыма: в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов, фото

Среда 17 сентября 2025 11:19
Огромный столб дыма: в оккупированном Донецке прогремела серия взрывов, фото Иллюстративное фото: взрывы в Донецке (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 17 сентября, во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов. В сети сообщают о прилетах в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские и местные Telegram-каналы.

Так, сегодня днем было громко во временно оккупированном Донецке. Сообщается, что в городе прогремело по меньшей мере 5 взрывов.

По информации местных жителей, взрывы произошли в Петровском районе города.

На фото, опубликованных очевидцами, видно, как в небо поднимается огромный столб серого дыма, что свидетельствует о значительных "прилетах".

Информация о последствиях атаки пока отсутствует.

Оккупация Донецка

Донецк находится под оккупацией с весны 2014 года, когда пророссийские боевики при поддержке РФ захватили город и провозгласили так называемую "ДНР".

С тех пор там действует оккупационная администрация, интегрированная в российскую систему управления.

Город стал тыловой базой для российских войск, а население подвергается репрессиям и принудительной мобилизации. Украина и международное сообщество считают Донецк временно оккупированной территорией.

Атаки на Донецк

Напомним, ранее в Донецке прогремела серия взрывов. Предварительно были попадания в Кировском районе. При этом взрывы были слышны в разных районах города. Также была информация о пожаре.

Перед тем в городе также прозвучали громкие взрывы и исчезла электроэнергия.

Кроме того, 11 августа Силы обороны Украины ударили по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

