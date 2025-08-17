Величезні втрати: Рубіо назвав кількість російських солдатів, знищених Україною у липні

За словами держсекретаря США, Вашингтон намагається зараз відшукати "золоту середину" між позиціями двох ворогуючих держав. Війна стає значно складнішою: росіяни все ще вірять, що в них "є імпульс", а українці обороняються, завдаючи російським військовим шалених втрат.

"Я думаю, що тільки минулого місяця 20 000 російських солдатів загинули за один місяць у цій війні. Тож українці завдали росіянам величезної шкоди в результаті цього. Обидві сторони дуже сильно закріпилися", - сказав він.

Рубіо додав, що питання примирення двох сторін складне, але США не відмовляються від роботи над ним.

"Це складне питання, але ми продовжуватимемо над ним працювати, тому що президент зробив пріоритетом спробу припинити війну, яка ніколи не мала статися", - резюмував держсекретар.