Огромные потери: Рубио назвал количество российских солдат, уничтоженных Украиной в июле

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что Украина только за прошлый месяц уничтожила до 20 тысяч российских солдат. Это показатель того, как дорого россиянам обходится война.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Рубио.
По словам госсекретаря США, Вашингтон пытается сейчас отыскать "золотую середину" между позициями двух враждующих государств. Война становится значительно сложнее: россияне все еще верят, что у них "есть импульс", а украинцы обороняются, нанося российским военным огромные потери.
"Я думаю, что только в прошлом месяце 20 000 российских солдат погибли за один месяц в этой войне. Поэтому украинцы нанесли россиянам огромный ущерб в результате этого. Обе стороны очень сильно закрепились", - сказал он.
Рубио добавил, что вопрос примирения двух сторон сложный, но США не отказываются от работы над ним.
"Это сложный вопрос, но мы будем продолжать над ним работать, потому что президент сделал приоритетом попытку прекратить войну, которая никогда не должна была произойти", - резюмировал госсекретарь.
Отметим, что за сутки 16 августа российская армия потеряла на фронте 900 единиц личного состава, одно средство ПВО, а также 4 танка и 8 бронемашин. Общие потери живой силы с 24 февраля 2022 года у россиян составили почти 1,07 млн единиц личного состава.
Как ранее писало РБК-Украина, ВСУ успешно держат оборону возле Доброполья Донецкой области. Однако российское военное командование пытается осуществить прорыв на этом участке фронта, для чего перебрасывает силы и средства. Пока что их попытки безуспешны.