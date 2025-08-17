Огромные потери: Рубио назвал количество российских солдат, уничтоженных Украиной в июле

По словам госсекретаря США, Вашингтон пытается сейчас отыскать "золотую середину" между позициями двух враждующих государств. Война становится значительно сложнее: россияне все еще верят, что у них "есть импульс", а украинцы обороняются, нанося российским военным огромные потери.

"Я думаю, что только в прошлом месяце 20 000 российских солдат погибли за один месяц в этой войне. Поэтому украинцы нанесли россиянам огромный ущерб в результате этого. Обе стороны очень сильно закрепились", - сказал он.

Рубио добавил, что вопрос примирения двух сторон сложный, но США не отказываются от работы над ним.

"Это сложный вопрос, но мы будем продолжать над ним работать, потому что президент сделал приоритетом попытку прекратить войну, которая никогда не должна была произойти", - резюмировал госсекретарь.