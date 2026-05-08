Величезна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула в бік РФ

13:40 08.05.2026 Пт
3 хв
Вогонь вже охопив близько 4,3 тисячі гектарів
aimg Тетяна Степанова
Фото: величезна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула в бік РФ (скрін з відео)

Величезна лісова пожежа на прикордонні Чернігівської області за добу збільшилася майже вдвічі та повернула у бік Росії.

Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тисячі гектарів.

Гасіння майже неможливе - техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.

Водночас лісова охорона ДП "Ліси України" не дає вогню поширюватися на лісові масиви у глибині української території. Влаштовуються додаткові мінералізовані смуги, створюючи бар'єри для вогню.

"На щастя, фронт вогню повернув на північ і почав рухатися у бік РФ. Росіяни самі потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу", - зазначили у підприємстві.

Тим часом лісівники спільно з підрозділами ДСНС понад дві доби боролися з гірською лісовою пожежею поблизу селища Воловець на Закарпатті.

До гасіння були залучені сотні лісівників та рятувальників, десятки одиниць техніки. Для моніторингу представники ДСНС залучали авіацію і дрони. Площа пройдена вогнем склала 65,2 га.

Всього за останню добу лісівникам вдалось загасити 21 лісову пожежу на площі понад 102 га.

Фото: рятувальники та лісівники ліквідують лісові пожежі в низці регіонів України (facebook.com/ForestsOfUkraine)

Найбільше ліквідовано лісових пожеж на Житомирщині (6), Закарпатті (5) Харківщині (3), Івано-Франківщині (2). А також по одній на Сумщині та Львівщині.

Значно покращилась ситуація і з гасінням 7 великих лісових пожеж. Триває повна ліквідація на загальній площі 215 га у Львівській, Рівненській, Житомирській та Київській областях, які виникли внаслідок тривалої сухої погоди та високих температур повітря в останній тиждень.

  • На Львівщині у Річківському та Михайлівському лісництвах лісова пожежа площею 94,5 га майже погашена. Лісівникам та рятувальникам допомогли погодні умови - вперше за кілька тижнів тут пройшов дощ. Наразі ще триває тління пнів та порубкових решток.
  • На Київщині масштабну пожежу в Шевченківському лісництві спричинили прильоти ворожих дронів. Вчора ввечері її вдалося локалізувати на площі 70 га. Лісівники спільно з рятувальниками працюють цілодобово.
  • На Житомирщині у Словечанському лісництві поширення вогню зупинене на площі 20 га. Вдалось встановити причину пожежі - навмисна диверсія.
  • На Рівненщині завершується гасіння лісової пожежі у Глинівському лісництві на площі 15 га. Одночасно лісівники допомагають у гасінні сусіднім лісокористувачам, з території яких лісова пожежа перекинулись на наш лісовий фонд.

Лісова пожежа на кордоні з РФ

Нагадаємо, вчора, 7 травня, на кордоні з Росією у Чернігівській області через обстріли спалахнула масштабна пожежа. Горіли 2400 гектарів лісу. За добу площа збільшилася.

Вогонь охопив території Єлинського та Тихоновицького лісництв Корюківського надлісництва ДП "Ліси України".

Йдеться про п’ятикілометрову прикордонну зону біля кордону з Росією, доступу до якої лісівники вже давно не мають через безпекову ситуацію.

