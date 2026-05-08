Величезна лісова пожежа на прикордонні Чернігівщини повернула в бік РФ

Пожежа виникла внаслідок масованих обстрілів з боку Росії. За останніми даними, вогнем уже охоплено близько 4,3 тисячі гектарів.

Гасіння майже неможливе - техніка знищується дронами, які полюють на все, що рухається.

Водночас лісова охорона ДП "Ліси України" не дає вогню поширюватися на лісові масиви у глибині української території. Влаштовуються додаткові мінералізовані смуги, створюючи бар'єри для вогню.

"На щастя, фронт вогню повернув на північ і почав рухатися у бік РФ. Росіяни самі потрапили у вогняну пастку, яку підготували для українського лісу", - зазначили у підприємстві.

Тим часом лісівники спільно з підрозділами ДСНС понад дві доби боролися з гірською лісовою пожежею поблизу селища Воловець на Закарпатті.

До гасіння були залучені сотні лісівників та рятувальників, десятки одиниць техніки. Для моніторингу представники ДСНС залучали авіацію і дрони. Площа пройдена вогнем склала 65,2 га.

Всього за останню добу лісівникам вдалось загасити 21 лісову пожежу на площі понад 102 га.

Фото: рятувальники та лісівники ліквідують лісові пожежі в низці регіонів України (facebook.com/ForestsOfUkraine)

Найбільше ліквідовано лісових пожеж на Житомирщині (6), Закарпатті (5) Харківщині (3), Івано-Франківщині (2). А також по одній на Сумщині та Львівщині.

Значно покращилась ситуація і з гасінням 7 великих лісових пожеж. Триває повна ліквідація на загальній площі 215 га у Львівській, Рівненській, Житомирській та Київській областях, які виникли внаслідок тривалої сухої погоди та високих температур повітря в останній тиждень.