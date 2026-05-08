Огромный лесной пожар на пограничье Черниговщины повернул в сторону РФ

Пожар возник в результате массированных обстрелов со стороны России. По последним данным, огнем уже охвачено около 4,3 тысячи гектаров.

Тушение почти невозможно - техника уничтожается дронами, которые охотятся на все, что движется.

В то же время лесная охрана ГП "Леса Украины" не дает огню распространяться на лесные массивы в глубине украинской территории. Устраиваются дополнительные минерализованные полосы, создавая барьеры для огня.

"К счастью, фронт огня повернул на север и начал двигаться в сторону РФ. Россияне сами попали в огненную ловушку, которую подготовили для украинского леса", - отметили на предприятии.

Тем временем лесоводы совместно с подразделениями ГСЧС более двух суток боролись с горным лесным пожаром вблизи поселка Воловец на Закарпатье.

К тушению были привлечены сотни лесоводов и спасателей, десятки единиц техники. Для мониторинга представители ГСЧС привлекали авиацию и дроны. Площадь пройденная огнем составила 65,2 га.

Всего за последние сутки лесоводам удалось потушить 21 лесной пожар на площади более 102 га.

Фото: спасатели и лесоводы ликвидируют лесные пожары в ряде регионов Украины (facebook.com/ForestsOfUkraine)

Больше всего ликвидировано лесных пожаров на Житомирщине (6), Закарпатье (5) Харьковской (3), Ивано-Франковской (2). А также по одному на Сумщине и Львовщине.

Значительно улучшилась ситуация и с тушением 7 крупных лесных пожаров. Продолжается полная ликвидация на общей площади 215 га во Львовской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях, которые возникли в результате длительной сухой погоды и высоких температур воздуха в последнюю неделю.