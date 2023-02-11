"Ведуть на убій". Російські мобілізовані попросили губернатора врятувати їх від командування

Мобілізовані з Калінінградської області РФ записали відеозвернення до губернатора Антона Аліханова, в якому поскаржилися, що їх "ведуть на убій".

За словами окупантів, їх готували до служби у "територіальній обороні", але потім направили до Донецька та передали у підпорядкування "ДНР", де відвели роль штурмової піхоти.

"Ми не відмовляємось виконувати поставлені завдання, але ми не підготовлені до штурму. У нашому батальйоні вже є втрати. Командування далеко, зв'язок майже відсутній. Нас у прямому розумінні ведуть на забій", - скаржаться окупанти у відеозверненні.

Мобілізовані кажуть, що вирішили записати звернення до Аліханова після того, як їх вирішили вкотре кинути на штурм як гарматне м'ясо, але вони відмовилися. Військові просять губернатора зв'язатися із командуванням. "Медуза" повідомляє, що представники уряду Калінінградської області у соціальних мережах запевнили, що знають про ситуацію та будуть розбиратись.