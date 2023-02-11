"Ведут на убой". Российские мобилизованные попросили губернатора спасти их от командования
Мобилизированные из Калининградской области РФ записали видеообращение к губернатору Антону Алиханову, в котором пожаловались, что их "ведут на убой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".
По словам оккупантов, их готовили к службе в "территориальной обороне", но затем направили в Донецк и передали в подчинение "ДНР", где отвели роль штурмовой пехоты.
"Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже есть потери. Командование далеко, связь почти отсутствует. Нас в прямом смысле ведут на убой", - жалуются оккупанты в видеообращении.
Мобилизированные говорят, что решили записать обращение к Алиханову после того, как их решили еще раз бросить на штурм как пушечное мясо, но они отказались. Военные просят губернатора связаться с командованием. Медуза сообщает, что представители правительства Калининградской области в социальных сетях заверили, что знают о ситуации и будут разбираться.
Напомним, что мобилизованные российские военнослужащие отказываются воевать, а в Донецкой области оккупанты обустраивают под полевые госпитали детские сады.
Женщина обсуждает с оккупантом позорное состояние мобилизации в РФ и объясняет, что в армию забирают непригодных по здоровью лиц.
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