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"Ведут на убой". Российские мобилизованные попросили губернатора спасти их от командования

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Украина, Суббота 11 февраля 2023 19:11
"Ведут на убой". Российские мобилизованные попросили губернатора спасти их от командования Фото: Российские мобилизованные попросили губернатора спасти их от командования (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Мобилизированные из Калининградской области РФ записали видеообращение к губернатору Антону Алиханову, в котором пожаловались, что их "ведут на убой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По словам оккупантов, их готовили к службе в "территориальной обороне", но затем направили в Донецк и передали в подчинение "ДНР", где отвели роль штурмовой пехоты.

"Мы не отказываемся выполнять поставленные задачи, но мы не подготовлены к штурму. В нашем батальоне уже есть потери. Командование далеко, связь почти отсутствует. Нас в прямом смысле ведут на убой", - жалуются оккупанты в видеообращении.

Мобилизированные говорят, что решили записать обращение к Алиханову после того, как их решили еще раз бросить на штурм как пушечное мясо, но они отказались. Военные просят губернатора связаться с командованием. Медуза сообщает, что представители правительства Калининградской области в социальных сетях заверили, что знают о ситуации и будут разбираться.

Напомним, что мобилизованные российские военнослужащие отказываются воевать, а в Донецкой области оккупанты обустраивают под полевые госпитали детские сады.

Женщина обсуждает с оккупантом позорное состояние мобилизации в РФ и объясняет, что в армию забирают непригодных по здоровью лиц.

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