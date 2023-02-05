Мобілізовані окупанти відмовляються воювати, сотні з них повернуті на територію РФ
Мобілізовані російські військовослужбовці відмовляються воювати, а в Донецькій області окупанти облаштовують під польові шпиталі дитячі садки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що останнім часом відмови воювати стали фіксувати частіше. Станом на 3 лютого із Луганської області назад до РФ відправили 600 таких "мобіків".
А у окупованій Горлівці Донецької області через переповненість медичних закладів пораненими росіянами, загарбники почали облаштовувати польові шпиталі у дитячих садках, школах чи просто у складських приміщеннях.
"Відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії", - заявили у Генштабі.
Нагадаємо, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 4 лютого відбили 9 атак ворога у Луганській та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ISW оцінили, що російські окупанти наврядчи зможуть піти у наступ на Запоріжжя, оскільки кинули більшість своїх сил на підготовку для атаки у Луганській області.
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