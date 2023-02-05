Мобілізовані окупанти відмовляються воювати, сотні з них повернуті на територію РФ

Мобілізовані російські військовослужбовці відмовляються воювати, а в Донецькій області окупанти облаштовують під польові шпиталі дитячі садки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Зазначається, що останнім часом відмови воювати стали фіксувати частіше. Станом на 3 лютого із Луганської області назад до РФ відправили 600 таких "мобіків".

А у окупованій Горлівці Донецької області через переповненість медичних закладів пораненими росіянами, загарбники почали облаштовувати польові шпиталі у дитячих садках, школах чи просто у складських приміщеннях.

"Відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, у місті Світлодарськ Донецької області, прибув медичний персонал із Якутії", - заявили у Генштабі.