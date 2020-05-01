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Китай не допускает ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса

Новости » Коронавирус     01.05.2020 - 07:01
Китай не допускает ВОЗ к расследованию возникновения коронавируса
Иллюстративное фото (freepik)

По информации ВОЗ, в Китае уже ведется национальное расследование

Китайские власти не допустили экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к участию в расследовании расследовании о происхождении коронавируса COVID-19. Об этом в интервью Sky News заявил представитель ВОЗ в КНР Гауден Галеа.

По его словам, в Китае уже ведется национальное расследование.

"Мы знаем, что национальное расследование (Китая, - ред.) уже ведется, но на этой стадии мы не были приглашены к участию. ВОЗ продолжает делать запросы в структуры здравоохранения и органы власти Китая", - сказал Галеа.

Он также добавил, что китайские власти не предоставили ВОЗ доступ к документации двух вирусологических лабораторий в Ухане.

Напомним, спецслужбы США пришли к выводу, что новый коронавирус COVID-19 не был выведен искусственно или генетически модифицирован.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него информации, которая подтверждает, что источником коронавируса COVID-19 стала лаборатория в Уханьском институте вирусологии в Китае.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа поручила спецслужбам установить возможное сокрытие фактов о коронавирусе со стороны Китая или ВОЗ.

Также РБК-Украина писало, что США, наиболее пострадавшая от коронавируса страна, пытается сделать Китай главным и, по сути, единственным виновником эпидемии. Речь идет и о введении санкций, и о разрыве экономических связей, что вполне укладывается в философию правления Трампа.

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