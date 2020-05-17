Провідний епідеміолог Китаю визнав, що влада спочатку занижувала статистику по COVID-19

Фото: Чжун Наньшань (Xinhua)

При цьому він відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавірусу

Старший медичний радник китайського уряду і публічна особа боротьби Китаю проти COVID-19 Чжун Наньшань заявив, що влада міста Ухань, де виник перший спалах коронавірусу, спочатку замовчували ключові подробиці про масштаби спалаху захворювання. Уханська влада тижнями повторювала, що доказів цьому немає, і називали спалах "запобіжною і контрольованою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Наньшаня виданню CNN.

"У той час місцева влада не хотіла говорити правду. На самому початку (спалаху коронавірусу - ред.) вони мовчали, і тоді я сказав, що, можливо, у нас інфікується більша кількість людей", - сказав він .

Наголошується, що саме Наньшань, який прибув до Уханя 18 січня, через два дні публічно підтвердив, що COVID-19 може передаватися від людини до людини, в той час як влада це заперечувала.

За його словами, підозри виникли після того, як офіційне число хворих в Ухані - 41 особа - не змінювалося протягом десяти днів, в той час як вже з'являлися дані про інфікованих за кордоном. Він заявив, що продовжував ставити питання місцевій владі, після чого вони "дуже неохоче" надали реальні дані: станом на 20 січня загальне число випадків COVID-19 в Ухані досягло 198 осіб, троє померли. Крім того, тоді ж стало відомо про зараження 13 медпрацівників.

Він визнав заниження кількості хворих на початковому етапі епідемії, але відкинув звинувачення в недостовірності офіційної статистики влади Китаю з коронавирусу.

"Так що... з 23 січня, я думаю, всі дані ... будуть правильними", - додав Наньшань.

Нагадаємо, раніше в Китаї заявили, що готові до міжнародного розслідування походження коронавірусу. Китайський посол у Берліні Ву Кен відкинув звинувачення в приховуванні походження вірусу.

Також РБК-Україна писало, що у Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що Китай не допускає їх експертів до участі в розслідуванні походження вірусу.

Автор: Максим Зайченко