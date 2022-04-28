Ведем переговоры, чтобы претворить в реальность: генсек ООН об эвакуации из "Азовстали"

"Мариуполь - это кризис в кризисе. Людям нужен спасательный маршрут, чтобы покинуть этот ад", - сказал Гутерриш.

По словам генсека, во время его визита в Москву он встретился с Путиным, который дал согласие на привлечение ООН и Красного Креста к эвакуации гражданских из "Азовстали". Гутерриш добавил, что сегодня обсудил этот вопрос с Зеленским.

"Сейчас ведутся переговоры, чтобы претворить это предложение в реальность", - уточнил Гутерриш.