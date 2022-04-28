Ведемо переговори, щоб реалізувати: генсек ООН про евакуацію з "Азовсталі"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Путін дав згоду на залучення організації до переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі" (Маріуполь, Донецька область). Генсек запевнив, що діалог йде, щоб втілити домовленості в реальність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Гутерреша і президента України Володимира Зеленського.
"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.
За словами генсека, під час його візиту до Москви він зустрівся з Путіним, який дав згоду на залучення ООН і Червоного Хреста до евакуації цивільних з "Азовсталі". Гутерреш додав, що сьогодні обговорив це питання з Зеленським.
"Зараз ведуться переговори, щоб втілити цю пропозицію в реальність", - уточнив Гутерреш.
Нагадаємо, в ході брифінгу Зеленський заявив про готовність України до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі".
Відзначимо, в результаті десятків авіаударів на "Азовсталі" частково був зруйнований госпіталь, де знаходяться українські військові та мирні жителі.
Як повідомляло РБК-Україна, увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерреш.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
Перемога буде за нами! Слава Україні!