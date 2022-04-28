RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ведемо переговори, щоб реалізувати: генсек ООН про евакуацію з "Азовсталі"

Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш (gettyimages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Путін дав згоду на залучення організації до переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі" (Маріуполь, Донецька область). Генсек запевнив, що діалог йде, щоб втілити домовленості в реальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Гутерреша і президента України Володимира Зеленського.

"Маріуполь - це криза в кризі. Людям потрібен рятувальний маршрут, щоб покинути це пекло", - сказав Гутерреш.

За словами генсека, під час його візиту до Москви він зустрівся з Путіним, який дав згоду на залучення ООН і Червоного Хреста до евакуації цивільних з "Азовсталі". Гутерреш додав, що сьогодні обговорив це питання з Зеленським.

"Зараз ведуться переговори, щоб втілити цю пропозицію в реальність", - уточнив Гутерреш.

Нагадаємо, в ході брифінгу Зеленський заявив про готовність України до невідкладних переговорів щодо евакуації людей з "Азовсталі".

Відзначимо, в результаті десятків авіаударів на "Азовсталі" частково був зруйнований госпіталь, де знаходяться українські військові та мирні жителі.

Як повідомляло РБК-Україна, увечері 28 квітня російські війська завдали ракетного удару по Києву, де в цей момент знаходився Антоніу Гутерреш.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальВолодимир ЗеленськийООНМаріупольВійна в Україні