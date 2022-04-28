ru ua
Чт, 28 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстреливали даже развалины. В Мариуполе частично разрушен госпиталь на "Азовстали"

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 28 апреля 2022 15:05
Обстреливали даже развалины. В Мариуполе частично разрушен госпиталь на "Азовстали" Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

В результате 50 авиаударов и сброса фосфорных бомб по Мариуполю минувшей ночью, частично был разрушен госпиталь на заводе "Азовсталь", где сейчас находятся военные и скрывается часть местных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полка "Азов" в Telegram.

"Целую ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстрел корабельной артиллерией", - говорится в сообщении.

В "Азове" отмечают, что среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.

"Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула - в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше", - рассказали военные.

Как сообщалось, Россия уже 64-й жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, в Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка "Радуга".

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мариуполь Азовсталь Донбасс
DAILY
Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кто поможет Украине встать на ноги после войны и где брать на это деньги