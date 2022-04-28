Обстреливали даже развалины. В Мариуполе частично разрушен госпиталь на "Азовстали"
В результате 50 авиаударов и сброса фосфорных бомб по Мариуполю минувшей ночью, частично был разрушен госпиталь на заводе "Азовсталь", где сейчас находятся военные и скрывается часть местных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение полка "Азов" в Telegram.
"Целую ночь на военный полевой госпиталь, находящийся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и где находятся раненые защитники, россияне массово сбрасывали многотонные авиабомбы, способные пробить любые бетонные защитные сооружения. Затем, уже нанеся разрушения, продолжали беспощадно обстрел корабельной артиллерией", - говорится в сообщении.
В "Азове" отмечают, что среди уже раненых военнослужащих есть погибшие, заново раненые и контуженные.
"Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула - в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше", - рассказали военные.
Как сообщалось, Россия уже 64-й жестоко разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности, в Мариуполе оккупанты возобновили активность в районе парка "Радуга".
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