Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к неотложным переговорам с Россией по эвакуации из "Азовстали" (Мариуполь, Донецкая область). Глава государства отметил, что несмотря на слова Владимира Путина территория завода подвергается постоянным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Мы видим, что несмотря на слова президента РФ, территория "Азовстали" подвергается варварским бомбардировкам. Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации людей из "Азовстали", - сказал Зеленский.

Глава государства добавил, что Украина готова не только к переговорам, но мгновенному выполнению достигнутых соглашений. По его словам, украинская сторона ожидает человеческого отношения со стороны России к людям, которые заблокированы на территории "Азовстали".

"Рассчитываем, что эта часть миссии генсека ООН будет результативной, будем всячески содействовать", - заверил Зеленский.