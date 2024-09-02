Вечірній удар по Сумах. Відомо про 18 постраждалих, з яких 6 - діти

Фото: рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу 1 вересня (Нацполіція, ДСНС).

Удар по Сумам 1 вересня

Ввечері 1 вересня ворог здійснив ракетний удар по місту Суми та влучив по приміщенню закладу освіти. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що він знаходився серед житлового мікрорайону міста.

Наслідки обстрілу рятувальники ліквідовували всю ніч. Кількість постраждалих зростала. Вночі було відомо про 13 поранених, серед яких 4 - діти.