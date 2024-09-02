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Вечірній удар по Сумах. Відомо про 18 постраждалих, з яких 6 - діти

Понеділок 02 вересня 2024 09:49
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Вечірній удар по Сумах. Відомо про 18 постраждалих, з яких 6 - діти Фото: пожежники та рятувальники (ілюстративне фото t.me dsns)
Автор: Ніна Єланська

Після вечірнього ворожого обстрілу Сум 1 вересня, рятувальники продовжили ліквідовувати наслідки російського ракетного удару. Кількість постраждалих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

За попередньою інформацією відомо про 18 постраждалих, з них 6 дітей.

Нагадаємо, що російський удар пошкодив приміщення, де був розташований центр соціально-психологічної реабілітації дітей, а також дитячий будинок. Окрім цього, відомо про пошкодження ще 6 багатоквартирних житлових будинків.

Повідомляється, що рятувальники оперативно ліквідували осередки горіння.

Фото: рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу 1 вересня (Нацполіція, ДСНС).

Удар по Сумам 1 вересня

Ввечері 1 вересня ворог здійснив ракетний удар по місту Суми та влучив по приміщенню закладу освіти. У Сумській обласній військовій адміністрації повідомили, що він знаходився серед житлового мікрорайону міста.

Наслідки обстрілу рятувальники ліквідовували всю ніч. Кількість постраждалих зростала. Вночі було відомо про 13 поранених, серед яких 4 - діти.

Нагадаємо, що ворог не припиняє обстрілювати Сумську область. Вчора вдень стало відомо, що Росія завдала авіаційного удару по інфраструктурі Сумської громади.

31 серпня російські війська вдарили по колоні зерновозів у Сумському районі. Унаслідок атаки окупантів загинув 23-річний водій вантажівки, ще 4 кермувальників були поранені. Ще раніше, 30 серпня, загарбники завдали авіаудару по Сумах, внаслідок чого 2 людини загинули, а 13 постраждали.

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