ua en ru
Пн, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вечерний удар по Сумам. Известно о 18 пострадавших, из которых 6 - дети

Понедельник 02 сентября 2024 09:49
UA EN RU
Вечерний удар по Сумам. Известно о 18 пострадавших, из которых 6 - дети Фото: пожарные и спасатели (иллюстративное фото t.me dsns)
Автор: Нина Еланская

После вечернего вражеского обстрела Сум 1 сентября, спасатели продолжили ликвидировать последствия российского ракетного удара. Число пострадавших возросло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины .

По предварительной информации известно о 18 пострадавших, из них 6 детей.

Напомним, что российский удар повредил помещение, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей, а также детский дом. Кроме того, известно о повреждении еще 6 многоквартирных жилых домов.

Сообщается, что спасатели оперативно ликвидировали очаги горения.

Фото: спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов 1 сентября (Нацполиция, ГСЧС).

Удар по Сумам 1 сентября

Вечером 1 сентября враг нанес ракетный удар по городу Сумы и попал по помещению учебного заведения. В Сумской областной военной администрации сообщили, что он находился среди жилого микрорайона города.

Последствия обстрела спасатели ликвидировали всю ночь. Число пострадавших росло. Ночью было известно о 13 раненых, среди которых 4 – дети.

Напомним, что враг не перестает обстреливать Сумскую область. Вчера днем стало известно, что Россия нанесла авиационный удар по инфраструктуре Сумской общины .

31 августа российские войскаударили по колонне зерновозов в Сумском районе . В результате атаки окупантов погиб 23-летний водитель грузовика, еще 4 водителей были ранены. Еще раньше, 30 августа, захватчики нанесли авиаудар по Сумам , в результате чего 2 человека погибли, а 13 пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины Сумская область Взрыв
NEWS
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
Обстрел Киева: продолжается ликвидация пожаров (фото последствий)
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России