Вечірній удар РФ по Одесі: горів житловий будинок, пошкоджений ліцей

Російські війська ввечері 27 грудня атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок удару виникло загоряння житлового будинку та пошкоджено будівлю ліцею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави міської військової адміністрації Сергія Лисака та ДСНС.
За словами Лисака, внаслідок вечірньої ворожої атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.
На 8:00 до оперативного штабу по допомогу звернулися 14 людей.
Прилегла до постраждалих будинків територія прибрана. Проїзд транспорту забезпечено.
Як уточнили у ДСНС, внаслідок російської атаки виникло загоряння
житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею.
Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 17 людям, серед них - 4 дитини.
Загиблих і постраждалих немає.
Фото: наслідки удару РФ по Одесі (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері, 27 грудня, атакували Одесу дронами. У місті через ворожу атаку пролунали вибухи.
Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Російський дрон влучив у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.