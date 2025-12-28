UA

Вечірній удар РФ по Одесі: горів житловий будинок, пошкоджений ліцей

Фото: внаслідок удару РФ по Одесі горів житловий будинок та пошкоджений ліцей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 27 грудня атакували ударними дронами Одесу. Внаслідок удару виникло загоряння житлового будинку та пошкоджено будівлю ліцею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави міської військової адміністрації Сергія Лисака та ДСНС.

За словами Лисака, внаслідок вечірньої ворожої атаки пошкоджено понад 100 вікон у 7 житлових будинках та 3 соціальних об’єктах. Комунальники вже закрили отвори тимчасово плівкою.

На 8:00 до оперативного штабу по допомогу звернулися 14 людей.

Прилегла до постраждалих будинків територія прибрана. Проїзд транспорту забезпечено.

Як уточнили у ДСНС, внаслідок російської атаки виникло загоряння 
житлового будинку. Евакуйовано 4 людей. Також пошкоджено будівлю ліцею.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 150 кв.м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали психологічну допомогу 17 людям, серед них - 4 дитини.

Загиблих і постраждалих немає.

 

Фото: наслідки удару РФ по Одесі (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одесу

Нагадаємо, російські окупанти пізно ввечері, 27 грудня, атакували Одесу дронами. У місті через ворожу атаку пролунали вибухи.

Пізніше в ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждав житловий сектор в Приморському районі Одеси. Російський дрон влучив у дах двоповерхового будинку, внаслідок чого виникла пожежа.

