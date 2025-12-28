RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Вечерний удар РФ по Одессе: горел жилой дом, поврежден лицей

Фото: в результате удара РФ по Одессе горел жилой дом и поврежден лицей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 27 декабря атаковали ударными дронами Одессу. В результате удара возникло возгорание жилого дома и повреждено здание лицея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы городской военной администрации Сергея Лысака и ГСЧС.

По словам Лысака, в результате вечерней вражеской атаки повреждено более 100 окон в 7 жилых домах и 3 социальных объектах. Коммунальщики уже закрыли отверстия временно пленкой.

На 8:00 в оперативный штаб за помощью обратились 14 человек.

Прилегающая к пострадавшим домам территория убрана. Проезд транспорта обеспечен.

Как уточнили в ГСЧС, в результате российской атаки возникло возгорание
жилого дома. Эвакуированы 4 человека. Также повреждено здание лицея.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали психологическую помощь 17 людям, среди них - 4 ребенка.

Погибших и пострадавших нет.

 

Фото: последствия удара РФ по Одессе (t.me/dsns_telegram)

 

Атака на Одессу

Напомним, российские оккупанты поздно вечером, 27 декабря, атаковали Одессу дронами. В городе из-за вражеской атаки раздались взрывы.

Позже в ОВА сообщили, что в результате вражеской атаки пострадал жилой сектор в Приморском районе Одессы. Российский дрон попал в крышу двухэтажного дома, в результате чего возник пожар.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна в УкраинеАтака дронов