Вечерний удар РФ по Одессе: горел жилой дом, поврежден лицей

По словам Лысака, в результате вечерней вражеской атаки повреждено более 100 окон в 7 жилых домах и 3 социальных объектах. Коммунальщики уже закрыли отверстия временно пленкой.

На 8:00 в оперативный штаб за помощью обратились 14 человек.

Прилегающая к пострадавшим домам территория убрана. Проезд транспорта обеспечен.

Как уточнили в ГСЧС, в результате российской атаки возникло возгорание

жилого дома. Эвакуированы 4 человека. Также повреждено здание лицея.

Спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв.м. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказали психологическую помощь 17 людям, среди них - 4 ребенка.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: последствия удара РФ по Одессе (t.me/dsns_telegram)