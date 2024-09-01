Вечірній обстріл Харкова: четверо постраждалих, пошкоджено підприємство (фото)

За даними слідства, 31 серпня, близько 22:45, окупанти завдали ракетний удар по Харкову.

"Ворожа ракета влучила у проїжджу частину поблизу багатоповерхівки у Слобідському районі м. Харкова. 13-річна дівчина та дві жінки 24 і 20 років зазнали гострої реакції на стрес. 26-річний чоловік отримав поранення", - йдеться у повідомленні.

Також пошкоджено будівлі цивільного підприємства та понад 25 авто.

"З уламків, вилучених на місці події, правоохоронці попередньо встановили, що удар по місту був завданий ракетою "Гром-Е1" з населеного пункту Березове Бєлгородської області", - зазначили в прокуратурі.