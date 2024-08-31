В Харкові пролунав вибух, місто під обстрілом

Надвечір 31 серпня в Харкові пролунав вибух. Військова адміністрація заявила про ворожий обстріл в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова та глави Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Карта тривога станом на зараз виглядає так:

Нагадаємо, що станом на 22:41 в місті вже понад 10 хв, як оголошена повітряна тривога.

Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, що вчора, 30 серпня, російські військові масово атакували Харків. Одразу на п'яти локаціях міста було зафіксовано влучання ворожих снарядів.

Військові РФ спеціально завдали удару по цивільному житловому сектору міста.

Станом на сьогодні відомо про понад 90 постраждалих та шістьох загиблих після обстрілу Харкова. Від ворожого удару загинула дитина, а серед поранених понад 20 неповнолітніх.

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