Росіяни вдарили по будинку під Харковом: є постраждалі та загиблі

Російські окупанти сьогодні знову завдали удару по цивільній інфраструктурі України. Цього разу ворог атакував Харківську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.

Сьогодні о 14:55 російські військові вдарили по с.Черкаська Лозова, що під Харковом. В результаті атаки почалась пожежа в одному з будинків.

"Попередньо: постраждали 4 людини. Під завалами можливо перебувають люди", - заявив Синєгубов.

Оновлено о 15:35.

Синєгубов зазначив, що на цей час кількість постраждалих збільшилася до восьми.

"Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро - легкі, одна жінка - в середньому стані", - пояснив він.

Оновлено о 16:00.

"На жаль, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються", - повідомив глава ОВА,

Оновлено о 16:20

Кількість загиблих, за даними ОВА, зросла до двох осіб.