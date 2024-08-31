Росіяни вдарили по будинку під Харковом: є постраждалі та загиблі
Російські окупанти сьогодні знову завдали удару по цивільній інфраструктурі України. Цього разу ворог атакував Харківську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова.
Сьогодні о 14:55 російські військові вдарили по с.Черкаська Лозова, що під Харковом. В результаті атаки почалась пожежа в одному з будинків.
"Попередньо: постраждали 4 людини. Під завалами можливо перебувають люди", - заявив Синєгубов.
Оновлено о 15:35.
Синєгубов зазначив, що на цей час кількість постраждалих збільшилася до восьми.
"Як повідомляють медики екстреної допомоги, семеро - легкі, одна жінка - в середньому стані", - пояснив він.
Оновлено о 16:00.
"На жаль, внаслідок російського терору у Черкаській Лозовій загинула жінка, дані встановлюються", - повідомив глава ОВА,
Оновлено о 16:20
Кількість загиблих, за даними ОВА, зросла до двох осіб.
Обстріл Харкова
Нагадаємо, що вчора російські окупанти влаштували масштабну атаку на Харків. Влучання фіксували одразу на п'яти локаціях.
Окупанти цілеспрямовано завдали удару по густонаселеному житловому сектору Харкова. Росіяни скинули ФАБ-500 на Індустріальний, Слобідський райони та центр міста.
На цей час відомо про понад 90 постраждалих та шістьох загиблих після обстрілу Харкова. Серед загиблих - 14-річна дитина, а серед поранених - 22 неповнолітніх.
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