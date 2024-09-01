Вечерний обстрел Харькова: четверо пострадавших, повреждено предприятие (фото)

По данным следствия, 31 августа, около 22:45, оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову.

"Вражеская ракета попала в проезжую часть вблизи многоэтажки в Слободском районе г. Харькова. 13-летняя девушка и две женщины 24 и 20 лет получили острую реакцию на стресс. 26-летний мужчина получил ранения", - говорится в сообщении.

Также повреждены здания гражданского предприятия и более 25 автомобилей.

"Из обломков, изъятых на месте происшествия, правоохранители предварительно установили, что удар по городу был нанесен ракетой "Гром-Е1" из населенного пункта Березово Белгородской области", - отметили в прокуратуре.