Вечірнє зведення Генштабу за 26 жовтня: понад 100 бойових зіткнень

Від початку доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. Російські війська завдали один ракетний і 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету і скинули 126 керованих авіабомб.

Також зафіксовано використання 3 988 дронів-камікадзе і 2 711 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.

Північний і Слобожанський напрямки

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські підрозділи відбили одну атаку противника. Загарбники завдали два авіаудари із застосуванням семи авіабомб і здійснили 133 обстріли, включно з трьома залпами із систем реактивного вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Вовчанська, Кам'янки, Строївки, а також у напрямку Бологівки та Дворічанського, але скрізь отримав відсіч.

Східні ділянки фронту

На Куп'янському напрямку зафіксовано п'ять безуспішних штурмів у районах Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українських військ поблизу Карпівки, Середнього, Дерилового та Торського. Одне зіткнення триває.

На Слов'янському напрямку російські війська намагалися прорватися в районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки, проте безуспішно.

Краматорськ і Костянтинівка

На Краматорському напрямку противник не вживав наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак у районах Щербинівки, Клебан-Бика, Русина Яру, Софіївки та Плещіївки.

Покровське та південні напрямки

На Покровському напрямку зафіксовано 28 спроб прориву оборони українських сил у районах Іванівки, Родинського, Мирнограда, Красного Лиману, Паньківки, Лисівки, Вдалого, Новоекономічного, Звірячого, Котлина, Молодецького та в напрямку Покровська і Новопскова.

Українська оборона утримує позиції: знищено 73 окупанти, 29 із них - безповоротно. Також ліквідовано артилерійську систему, вісім безпілотників та автомобіль противника.

Південний фронт: Олександроград, Оріхів і Придніпров'я

На Олександрівському напрямку українські сили зупинили 11 атак у районах Соснівки, Степового, Піддубного, Олександрограда, Павлівки та Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку противник двічі намагався просунутися поблизу Малинівки та Зеленого Гаю, але був відкинутий.

На Оріхівському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Новоандріївки, Степового та Степногірська.

На Придніпровському напрямку дві атаки на позиції українців біля Антонівського мосту завершилися безуспішно; авіаудар припав на Ольгівку.