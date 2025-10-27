Вечірнє зведення Генштабу за 26 жовтня: понад 100 бойових зіткнень

На фронті залишаються напружені ділянки - за минуле 26 жовтня зафіксовано понад сотню бойових зіткнень із ворогом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Від початку доби зафіксовано 110 бойових зіткнень. Російські війська завдали один ракетний і 50 авіаційних ударів, застосували одну ракету і скинули 126 керованих авіабомб.
Також зафіксовано використання 3 988 дронів-камікадзе і 2 711 артилерійських обстрілів по позиціях українських військ і мирних населених пунктах.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські підрозділи відбили одну атаку противника. Загарбники завдали два авіаудари із застосуванням семи авіабомб і здійснили 133 обстріли, включно з трьома залпами із систем реактивного вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив 18 атак у районах Вовчанська, Кам'янки, Строївки, а також у напрямку Бологівки та Дворічанського, але скрізь отримав відсіч.
На Куп'янському напрямку зафіксовано п'ять безуспішних штурмів у районах Піщаного та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українських військ поблизу Карпівки, Середнього, Дерилового та Торського. Одне зіткнення триває.
На Слов'янському напрямку російські війська намагалися прорватися в районах Виїмки, Серебрянки, Сіверська, Переїзного та Федорівки, проте безуспішно.
На Краматорському напрямку противник не вживав наступальних дій.
На Костянтинівському напрямку зафіксовано 14 атак у районах Щербинівки, Клебан-Бика, Русина Яру, Софіївки та Плещіївки.
На Покровському напрямку зафіксовано 28 спроб прориву оборони українських сил у районах Іванівки, Родинського, Мирнограда, Красного Лиману, Паньківки, Лисівки, Вдалого, Новоекономічного, Звірячого, Котлина, Молодецького та в напрямку Покровська і Новопскова.
Українська оборона утримує позиції: знищено 73 окупанти, 29 із них - безповоротно. Також ліквідовано артилерійську систему, вісім безпілотників та автомобіль противника.
На Олександрівському напрямку українські сили зупинили 11 атак у районах Соснівки, Степового, Піддубного, Олександрограда, Павлівки та Новогригорівки.
На Гуляйпільському напрямку противник двічі намагався просунутися поблизу Малинівки та Зеленого Гаю, але був відкинутий.
На Оріхівському напрямку ворог атакував чотири рази в районах Новоандріївки, Степового та Степногірська.
На Придніпровському напрямку дві атаки на позиції українців біля Антонівського мосту завершилися безуспішно; авіаудар припав на Ольгівку.
Нагадуємо, що ввечері 26 жовтня Москва зазнала несподіваної атаки невідомих дронів. Офіційна російська влада стверджує, що всі загрози нейтралізовано, проте по місту чути численні вибухи.
Зазначимо, що в інтернеті з'явилися супутникові знімки, які демонструють наслідки українських ударів по дамбі Білгородського водосховища на території Росії.