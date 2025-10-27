Вечерняя сводка Генштаба за 26 октября: более 100 боевых столкновений

С начала суток зафиксировано 110 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 50 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 126 управляемых авиабомб.

Также зафиксировано использование 3 988 дронов-камикадзе и 2 711 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и мирным населённым пунктам.

Северное и Слобожанское направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили одну атаку противника. Захватчики нанесли два авиаудара с применением семи авиабомб и совершили 133 обстрела, включая три залпа из систем реактивного огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг предпринял 18 атак в районах Волчанска, Каменки, Строевки, а также в направлении Бологовки и Двуречанского, но везде получил отпор.

Восточные участки фронта

На Купянском направлении зафиксировано пять безуспешных штурмов в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг восемь раз атаковал позиции украинских войск вблизи Карповки, Среднего, Дерилово и Торского. Одно столкновение продолжается.

На Славянском направлении российские войска пытались прорваться в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки, однако безуспешно.

Краматорск и Константиновка

На Краматорском направлении противник не предпринимал наступательных действий.

На Константиновском направлении зафиксировано 14 атак в районах Щербиновки, Клебан-Быка, Русина Яра, Софиевки и Плещеевки.

Покровское и южные направления

На Покровском направлении зафиксировано 28 попыток прорыва обороны украинских сил в районах Ивановки, Родинского, Мирнограда, Красного Лимана, Паньковки, Лисовки, Удачного, Новоэкономического, Зверевого, Котлина, Молодецкого и в направлении Покровска и Новопскова.

Украинская оборона удерживает позиции: уничтожены 73 оккупанта, 29 из них — безвозвратно. Также ликвидированы артиллерийская система, восемь беспилотников и автомобиль противника.

Южный фронт: Александроград, Орехов и Приднепровье

На Александровском направлении украинские силы остановили 11 атак в районах Сосновки, Степного, Поддубного, Александрограда, Павловки и Новогригоровки.

На Гуляйпольском направлении противник дважды пытался продвинуться вблизи Малиновки и Зеленой Рощи, но был отброшен.

На Ореховском направлении враг атаковал четыре раза в районах Новоандреевки, Степного и Степногорска.

На Приднепровском направлении две атаки на позиции украинцев у Антоновского моста завершились безуспешно; авиаудар пришёлся по Ольговке.