Вечірнє зведення Генштабу на 24 листопада: де фіксується найбільша активність російських військ

Українські підрозділи продовжують стримувати інтенсивний наступальний тиск російських військ, відбиваючи атаки за кількома напрямками та завдаючи противнику відчутних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Станом на 22:00 24 листопада Сили оборони зосереджують зусилля на зриві штурмових дій російських військ і виснаженні їхніх ресурсів. За добу зафіксовано 150 бойових зіткнень.
Ворог завдав 29 авіаударів, застосував 62 керовані авіабомби, запустив 2683 дрони-камікадзе та здійснив 3150 обстрілів по українських позиціях і населених пунктах.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано три атаки та 155 обстрілів.
На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції в районах Вовчанська, Синельникового та Колодязного, проте п'ять спроб просування були зупинені українськими військовими.
На Куп'янському напрямку захисники відбили три атаки в районах Піщаного та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку українські підрозділи стримали 10 спроб прориву біля Шандриголового, Новоселівки, Греківки, Надії, Зарічного та в напрямку Ставків. Кілька боїв тривають.
На Слов'янському напрямку відбито 11 атак у районах Дронівки, Виїмки, Серебрянки, Сіверська, а також на підступах до Званівки, Ямполя і Закотного. Одне зіткнення залишається активним.
На Краматорському напрямку противник не проводив наступальних дій.
На Костянтинівському напрямку російські штурмові групи 19 разів намагалися просунутися в районах Олександро-Шультиного, Іванопілля, Клебан-Бика, Яблунівки, Плещіївки, Полтавки та в бік Костянтинівки, Степанівки та Софіївки. Сили оборони відбили 15 атак, бої тривають.
Найвища динаміка боїв зберігається тут: зафіксовано 47 атак поблизу Шахового, Нового Шахового, Родинського, Красного Лиману, Мирнограда, Покровська, Котлиного, Новосергіївки, Новоекономічного, Молодецького, Філії та Дачного.
Українські військові ліквідували 50 російських бійців, поранили 30, знищили 21 дрон і кілька укриттів.
Також уражено автомобіль, артсистему та 11 точок розміщення ворожого особового складу.
На Олександрівському напрямку зупинено 13 атак противника, а по Великомихайлівці завдано авіаудару.
На Гуляйпільському напрямку відбито 15 атак у районах Зеленого Гаю, Затишшя, Солодкого і в напрямку Варварівки та Добропілля.
На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили одну атаку в районі Приморського.
На Придніпровському напрямку обидві спроби російських військ просунутися в бік Антонівського мосту завершилися провалом.
Нагадуємо, що Україна продовжує доопрацьовувати запропонований мирний план, домагаючись збереження в ньому положень, що відповідають національним інтересам, і зазначаючи, що низка ключових питань потребує узгодження із зарубіжними партнерами для формування узгодженої позиції.
Зазначаємо, що на Запорізькому напрямку відзначають різке погіршення дисципліни в одному з російських підрозділів, де масове вживання алкоголю призвело до смертельних інцидентів і створює додаткову небезпеку для самих військовослужбовців.