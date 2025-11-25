Вечерняя сводка Генштаба на 24 ноября: где фиксируется наибольшая активность российских войск

По состоянию на 22:00 24 ноября Силы обороны сосредотачивают усилия на срыве штурмовых действий российских войск и истощении их ресурсов. За сутки зафиксировано 150 боестолкновений.

Враг нанес 29 авиаударов, применил 62 управляемые авиабомбы, запустил 2683 дрона-камикадзе и осуществил 3150 обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам.

Северные и восточные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы три атаки и 155 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции в районах Волчанска, Синельниково и Колодезного, однако пять попыток продвижения были остановлены украинскими военными.

На Купянском направлении защитники отбили три атаки в районах Песчаного и Петропавловки.

Лиманское и Славянское направления

На Лиманском направлении украинские подразделения сдержали 10 попыток прорыва возле Шандриголово, Новоселовки, Грековки, Надежды, Заречного и в направлении Ставков. Несколько боев продолжаются.

На Славянском направлении отражено 11 атак в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска, а также на подступах к Звановке, Ямполю и Закотному. Одно столкновение остается активным.

Донецкое направление

На Краматорском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении российские штурмовые группы 19 раз пытались продвинуться в районах Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Бык, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Силы обороны отбили 15 атак, бои продолжаются.

Покровское направление

Наиболее высокая динамика боев сохраняется здесь: зафиксировано 47 атак вблизи Шахово, Нового Шахово, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Новосергеевки, Новоэкономического, Молодецкого, Филиала и Дачного.

Украинские военные ликвидировали 50 российских бойцов, ранили 30, уничтожили 21 дрон и несколько укрытий.

Также поражены автомобиль, артсистема и 11 точек размещения вражеского личного состава.

Другие направления

На Александровском направлении остановлено 13 атак противника, а по Великомихайловке нанесен авиаудар.

На Гуляйпольском направлении отражено 15 атак в районах Зеленой Рощи, Затишья, Сладкого и в направлении Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одну атаку в районе Приморского.

На Приднепровском направлении обе попытки российских войск продвинуться в сторону Антоновского моста завершились провалом.