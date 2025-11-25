Які пункти мирного документа потребують змін: позиція України

Україна продовжує роботу над поліпшенням запропонованого мирного плану, домагаючись збереження в документі пунктів, що відповідають державним інтересам, і наголошуючи на необхідності узгодження ключових питань із міжнародними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Олександра Бевза в ефірі "Суспільне. Студія".

Українська делегація запропонувала структурувати проєкт мирного документа за тематичними блоками, вилучивши положення, пов'язані з американсько-російською взаємодією, і скоригувавши окремі формулювання.

Ті елементи, які відображають національні інтереси України, пропонується залишити.

За словами Олександра Бевза, низку питань неможливо фіналізувати без участі європейських держав, зокрема в частині використання заморожених російських активів.

Він зазначив, що поточна версія є проміжною і буде додатково перероблена.

Позиція України на переговорах

Бевз повідомив, що українська робоча група продовжить дипломатичну роботу щодо завершення війни, навіть якщо Росія спробує відкинути пропозиції, узгоджені Україною, США та європейськими країнами.

Він нагадав, що під час зустрічей у Стамбулі вдалося досягти прогресу з гуманітарних питань, однак ключові елементи залишаються невирішеними.

"Ми вже змогли вирішити певні гуманітарні питання з Росією під час зустрічей у Стамбулі. Ми не змогли вирішити тільки дві речі: повне припинення вогню і зустріч президента Зеленського і глави РФ Путіна. Очевидно, росіяни очікують прийняття Україною певних ультимативних положень, які порушують українську конституцію і не сприймаються українським народом. Наше прагнення - привести цей текст у відповідність до очікувань українського суспільства", - повідомив Олександр Бевз. Припинення вогню як головний пункт

За словами Бевза, припинення вогню прописано і в первісному американському плані з 28 пунктів, і в оновленій версії, підготовленій українською стороною.

Під час консультацій зі США Київ наголошував, що припинення вогню має бути повним і безумовним - "на суходолі, у повітрі та на воді".

"Запевняю, що для української сторони припинення вогню є одним із пріоритетів, які мають відбутися перед зустріччю лідерів та обговорення конкретної мирної угоди", - сказав Бевз.