П'яні російські військові підставляють товаришів по службі: дані АТЕШ
На Запорізькому напрямку фіксують стрімке падіння дисципліни в одному з російських підрозділів, де масове вживання алкоголю стало причиною смертей і загрозою для самих же військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію партизанського руху АТЕШ у мережі Telegram.
108-й десантно-штурмовий полк РФ на запорізькому напрямку опинився в критичному стані: систематичне вживання алкоголю серед особового складу призвело до смертей, порушення виконання завдань і зростання небезпечних інцидентів.
Подробиці інцидентів
За даними АТЕШ, у підрозділі спостерігається повне розкладання дисципліни.
Джерела зазначають, що регулярне вживання спиртного фактично стало нормою, а з настанням холодів ситуація погіршилася.
У зверненні підкреслюється: "З наближенням зими щоденна потреба в спиртному перетворила підрозділ на формування, нездатне виконувати бойові завдання. Так звані "100 грамів" перетворилися на літри, а полк став осередком алкоголізму".
Зазначається, що нові військові гинуть не в бою, а від отруєння сурогатним алкоголем.
Приховування проблеми та конфлікти в лавах
За словами партизан, командування навмисно не порушує питання масового пияцтва, оскільки "п'яні солдати - зручний ресурс, вони не ставлять запитань і йдуть у штурм "під зігрівом"".
Однак це призводить до серйозних конфліктів із тверезими військовими. Повідомляється, що нетверезі бійці регулярно підставляють товаришів по службі: галасують на позиціях, світять ліхтарями, засинають на постах, забувають зброю і навіть відкривають вогонь по своїх.
