На Запорізькому напрямку фіксують стрімке падіння дисципліни в одному з російських підрозділів, де масове вживання алкоголю стало причиною смертей і загрозою для самих же військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію партизанського руху АТЕШ у мережі Telegram.

108-й десантно-штурмовий полк РФ на запорізькому напрямку опинився в критичному стані: систематичне вживання алкоголю серед особового складу призвело до смертей, порушення виконання завдань і зростання небезпечних інцидентів.

Подробиці інцидентів

За даними АТЕШ, у підрозділі спостерігається повне розкладання дисципліни.

Джерела зазначають, що регулярне вживання спиртного фактично стало нормою, а з настанням холодів ситуація погіршилася.

У зверненні підкреслюється: "З наближенням зими щоденна потреба в спиртному перетворила підрозділ на формування, нездатне виконувати бойові завдання. Так звані "100 грамів" перетворилися на літри, а полк став осередком алкоголізму".

Зазначається, що нові військові гинуть не в бою, а від отруєння сурогатним алкоголем.

Приховування проблеми та конфлікти в лавах

За словами партизан, командування навмисно не порушує питання масового пияцтва, оскільки "п'яні солдати - зручний ресурс, вони не ставлять запитань і йдуть у штурм "під зігрівом"".

Однак це призводить до серйозних конфліктів із тверезими військовими. Повідомляється, що нетверезі бійці регулярно підставляють товаришів по службі: галасують на позиціях, світять ліхтарями, засинають на постах, забувають зброю і навіть відкривають вогонь по своїх.