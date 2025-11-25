ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Вечерняя сводка Генштаба на 24 ноября: где фиксируется наибольшая активность российских войск

Украина, Вторник 25 ноября 2025 01:10
UA EN RU
Вечерняя сводка Генштаба на 24 ноября: где фиксируется наибольшая активность российских войск Фото: ВСУ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Украинские подразделения продолжают сдерживать интенсивное наступательное давление российских войск, отражая атаки по нескольким направлениям и нанося противнику ощутимые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ в сети Telegram.

По состоянию на 22:00 24 ноября Силы обороны сосредотачивают усилия на срыве штурмовых действий российских войск и истощении их ресурсов. За сутки зафиксировано 150 боестолкновений.

Враг нанес 29 авиаударов, применил 62 управляемые авиабомбы, запустил 2683 дрона-камикадзе и осуществил 3150 обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам.

Северные и восточные направления

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях зафиксированы три атаки и 155 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции в районах Волчанска, Синельниково и Колодезного, однако пять попыток продвижения были остановлены украинскими военными.

На Купянском направлении защитники отбили три атаки в районах Песчаного и Петропавловки.

Лиманское и Славянское направления

На Лиманском направлении украинские подразделения сдержали 10 попыток прорыва возле Шандриголово, Новоселовки, Грековки, Надежды, Заречного и в направлении Ставков. Несколько боев продолжаются.

На Славянском направлении отражено 11 атак в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска, а также на подступах к Звановке, Ямполю и Закотному. Одно столкновение остается активным.

Донецкое направление

На Краматорском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении российские штурмовые группы 19 раз пытались продвинуться в районах Александро-Шультино, Иванополья, Клебан-Бык, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Силы обороны отбили 15 атак, бои продолжаются.

Покровское направление

Наиболее высокая динамика боев сохраняется здесь: зафиксировано 47 атак вблизи Шахово, Нового Шахово, Родинского, Красного Лимана, Мирнограда, Покровска, Котлиного, Новосергеевки, Новоэкономического, Молодецкого, Филиала и Дачного.

Украинские военные ликвидировали 50 российских бойцов, ранили 30, уничтожили 21 дрон и несколько укрытий.

Также поражены автомобиль, артсистема и 11 точек размещения вражеского личного состава.

Другие направления

На Александровском направлении остановлено 13 атак противника, а по Великомихайловке нанесен авиаудар.

На Гуляйпольском направлении отражено 15 атак в районах Зеленой Рощи, Затишья, Сладкого и в направлении Варваровки и Доброполья.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили одну атаку в районе Приморского.

На Приднепровском направлении обе попытки российских войск продвинуться в сторону Антоновского моста завершились провалом.

Напоминаем, что Украина продолжает дорабатывать предложенный мирный план, добиваясь сохранения в нем положений, отвечающих национальным интересам, и отмечая, что ряд ключевых вопросов требует согласования с зарубежными партнерами для формирования согласованной позиции.

Отмечаем, что на Запорожском направлении отмечают резкое ухудшение дисциплины в одном из российских подразделений, где массовое употребление алкоголя привело к смертельным инцидентам и создает дополнительную опасность для самих военнослужащих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
В эти дни, недели стоит очень внимательно относиться к воздушным тревогам, - Зеленский
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины