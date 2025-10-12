UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Вдруге за два дні: Зеленський повідомив про нову розмову з Трампом

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом - вже другу за останні кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.

"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", - повідомив Зеленський.

За його словами, обговорювалися ті самі питання, що й під час розмови 11 жовтня - посилення протиповітряної оборони України та допомога у відновленні енергетики. Окремо обговорювалося надання Україні далекобійної зброї, натякнув Зеленський.

"Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!", - додав президент.

Зазначимо, сам Зеленський 11 жовтня розповідав, що під час телефонної розмови обговорив з президентом США Дональдом Трампом посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак на енергетику.

За даними ЗМІ, дійсно мало місце обговорення можливості постачання Україні нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Але також сторони обговорили можливі майбутні постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.

Володимир ЗеленськийДональд Трамп