Вдруге за два дні: Зеленський повідомив про нову розмову з Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом - вже другу за останні кілька днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського.
"Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова", - повідомив Зеленський.
За його словами, обговорювалися ті самі питання, що й під час розмови 11 жовтня - посилення протиповітряної оборони України та допомога у відновленні енергетики. Окремо обговорювалося надання Україні далекобійної зброї, натякнув Зеленський.
"Президент Трамп добре поінформований про все, що відбувається. Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую!", - додав президент.
Зазначимо, сам Зеленський 11 жовтня розповідав, що під час телефонної розмови обговорив з президентом США Дональдом Трампом посилення української протиповітряної оборони на тлі російських атак на енергетику.
За даними ЗМІ, дійсно мало місце обговорення можливості постачання Україні нових зенітно-ракетних комплексів Patriot. Але також сторони обговорили можливі майбутні постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk.