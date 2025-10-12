Второй раз за два дня: Зеленский сообщил о новом разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом - уже втором за последние несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского.
"Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор", - сообщил Зеленский.
По его словам, обсуждались те же вопросы, что и во время разговора 11 октября - усиление противовоздушной обороны Украины и помощь в восстановлении энергетики. Отдельно обсуждалось предоставление Украине дальнобойного оружия, намекнул Зеленский.
"Президент Трамп хорошо информирован обо всем, что происходит. Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся. Спасибо!", - добавил президент.
Отметим, сам Зеленский 11 октября рассказывал, что во время телефонного разговора обсудил с президентом США Дональдом Трампом усиление украинской противовоздушной обороны на фоне российских атак на энергетику.
По данным СМИ, действительно имело место обсуждение возможности поставки Украине новых зенитно-ракетных комплексов Patriot. Но также стороны обсудили возможные будущие поставки Украине американских крылатых ракет Tomahawk.