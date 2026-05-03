Вдень до +25, вночі заморозки: якою буде погода в Україні 4 травня
В Україні завтра, 4 травня, очікується тепла та суха погода - місцями прогріє до +25 градусів. Дощ можливий лише на південному сході країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Завтра в Україні прогнозується мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни вдень дощ.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у південно-східній частині - північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла (на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 14-19° тепла, на заході та півночі країни 20-25°.
Фото: карта погоди в Україні на 4 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 20-25°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 23-25°.
