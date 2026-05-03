Днем до +25, ночью заморозки: какой будет погода в Украине 4 мая

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 4 мая (Getty Images)

В Украине завтра, 4 мая, ожидается теплая и сухая погода - местами прогреет до +25 градусов. Дождь возможен лишь на юго-востоке страны.

Погода в Украине Завтра в Украине прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь на юго-востоке страны днем дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла (на востоке страны 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°); днем 14-19° тепла, на западе и севере страны 20-25°. Фото: карта погоды в Украине на 4 мая (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 20-25°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 23-25°.