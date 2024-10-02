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Вдень до +24, але з дощами. Де чекати на опади завтра в Україні

Україна, Середа 02 жовтня 2024 15:18
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Вдень до +24, але з дощами. Де чекати на опади завтра в Україні Фото: якою буде погода в Україні 3 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 3 жовтня, дощі можливі на заході України. Максимально температура підніметься до 24°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде мінлива хмарність. На заході країни дощі, на решті території без опадів. Вітер південний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 15°; вдень 19-24°, у західних областях 12-17°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°; у Києві вночі близько 10°, вдень 21-23°.

Вдень до +24, але з дощами. Де чекати на опади завтра в Україні

Погода в Україні 3 жовтня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Карпатах

У Карпатах погода почала псуватися раніше, ніж в інших регіонах України. І якщо на всій території України ще триває метеорологічне літо, то в Карпатах погода вже схожа практично на зимову, щоправда, без сильних морозів.

Так, 19 вересня температура повітря у Карпатах знизилася до 0. Також у горах уже було зафіксовано сніг. Зокрема, 1 жовтня на високогір'ї Карпат випав сніг до 13 см.

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