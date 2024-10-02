Днем до +24, но с дождями. Где ждать осадки завтра в Украине

Завтра, 3 октября, дожди вероятны на западе Украины. Максимально температура поднимется до 24°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В Украине будет облачно с прояснениями. На западе страны дожди, на остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 19-24°, в западных областях 12-17°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем ​​19-24°; в Киеве ночью около 10°, днем ​​21-23°.

Погода в Украине 3 октября (facebook.com/UkrHMC)