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Днем до +24, но с дождями. Где ждать осадки завтра в Украине

Украина, Среда 02 октября 2024 15:18
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Днем до +24, но с дождями. Где ждать осадки завтра в Украине Фото: какой будет погода в Украине 3 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 3 октября, дожди вероятны на западе Украины. Максимально температура поднимется до 24°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине будет облачно с прояснениями. На западе страны дожди, на остальной территории без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 15°; днем 19-24°, в западных областях 12-17°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем ​​19-24°; в Киеве ночью около 10°, днем ​​21-23°.

Днем до +24, но с дождями. Где ждать осадки завтра в Украине

Погода в Украине 3 октября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Карпатах

В Карпатах погода стала портиться раньше, чем в других регионах Украины. И если на всей территории Украины еще продолжается метеорологическое лето, то в Карпатах погода уже похожа практически на зимнюю, правда без сильных морозов.

Так, 19 сентября температура воздуха в Карпатах снизилась до 0. Также в горах уже был зафиксирован снег. В частности, 1 октября на высокогорье Карпат выпал снег до 13 см.

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