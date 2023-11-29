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Вдарили з HIMARS. Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Бук" (відео)

Архівне фото: Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Бук" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили позиції російського ЗРК "Бук" на Херсонському напрямку і вдарили по ньому з HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"На Херсонському напрямку підрозділи Служби безпеки України переслідували ворожий ЗРК "Бук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони передали координати військовим зі Збройних сил України.

Ті своєю чергою завдали успішного удару за допомогою HIMARS.

Українські воїни знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 29 листопада, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 327 580 військових.

Також протягом минулої доби, 28 листопада, українські військові знищили 639 російських терористів на Таврійському напрямку. Також четверо окупантів здались у полон.

Українські військові продовжують знищувати російську техніку та самих окупантів. Цього разу на них було скинуто вибухові пристрої.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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