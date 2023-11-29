Фото: ЗСУ на Таврійському напрямку знищили більше 600 росіян, також є полонені (Getty Images)

Протягом минулої доби, 28 листопада, українські військові знищили 639 російських терористів на Таврійському напрямку. Також четверо окупантів здались у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку

Як розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, на Таврійському напрямку, минулої доби, росіяни значно збільшили активність, зокрема задіюють бронетехніку. Протягом доби ворог: завдав 17 авіаударів й 4 ракетних удари;

провів 56 бойових зіткнень;

здійснив 1006 артобстрілів. Авдіївський напрямок Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. "Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак", - пише пресслужба. Мар'їнський напрямок Військові відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Шахтарський напрямок Росіяни безуспішно штурмували південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області. Запорізький напрямок Ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили 9 атак противника. Досягнення наших воїнів "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - додає пресслужба. Втрати ворога протягом доби складають 639 осіб, ще 4 здалися в полон. Загалом було знищено 48 одиниць військової техніки, зокрема: 4 танки;

7 ББМ;

4 артилерійські системи;

1 СПГ;

22 БпЛА;

9 автомобілів;

1 одиницю спецтехніки;

1 важливий об’єкт ворога "Ще 33 одиниці техніки ворога пошкоджено", - пише пресслужба. Втрати Росії у війні Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни ліквідували ще 1040 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 327 580 військових.