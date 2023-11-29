Сухопутні війська показали відео "полювання" штурмовиків на окупантів

Українські військові продовжують знищувати російську техніку та самих окупантів. Цього разу по їх позиціях було скинуто вибухові пристрої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська.

Як розповіли у Сухопутних військах, авторами відео є пілоти дронів 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї ОГШБр "Едельвейс".

Військові влаштували полювання на живу силу противника за допомогою дронів. Вони вистежили окупантів на їхніх позиціях та скинули на них вибухівку.

Сили оборони України знищують окупантів

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 29 листопада, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 327 580 військових.

Також на півдні українські війська знищили російську артилерійську установку 2С3 "Акація". Після її виявлення бійцями Сил спеціальних операцій, ЗСУ вистачило одного удару, щоб перетворити її на брухт.

ЗСУ продовжують ведення наступальних операцій на Мелітопольському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ЗСУ просунулися на південь від Роботиного.

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