Ударили из HIMARS. Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук" (видео)

"На Херсонском направлении подразделения Службы безопасности Украины преследовали вражеский ЗРК "Бук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они передали координаты военным из Вооруженных сил Украины.

Те в свою очередь нанесли успешный удар с помощью HIMARS.

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 29 ноября, составили 1140 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 327 580 военных.

Также за прошедшие сутки, 28 ноября, украинские военные уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику и самих оккупантов. На этот раз на них были сброшены взрывные устройства.