Вдарили з HIMARS. Українські воїни знищили ворожий ЗРК "Бук" (відео)
Сили оборони України виявили позиції російського ЗРК "Бук" на Херсонському напрямку і вдарили по ньому з HIMARS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.
"На Херсонському напрямку підрозділи Служби безпеки України переслідували ворожий ЗРК "Бук", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони передали координати військовим зі Збройних сил України.
Ті своєю чергою завдали успішного удару за допомогою HIMARS.
Українські воїни знищують росіян
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 29 листопада, склали 1140 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 327 580 військових.
Також протягом минулої доби, 28 листопада, українські військові знищили 639 російських терористів на Таврійському напрямку. Також четверо окупантів здались у полон.
Українські військові продовжують знищувати російську техніку та самих окупантів. Цього разу на них було скинуто вибухові пристрої.
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