Ударили из HIMARS. Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук" (видео)
Силы обороны Украины обнаружили позиции российского ЗРК "Бук" на Херсонском направлении и ударили по нему из HIMARS.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.
"На Херсонском направлении подразделения Службы безопасности Украины преследовали вражеский ЗРК "Бук", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они передали координаты военным из Вооруженных сил Украины.
Те в свою очередь нанесли успешный удар с помощью HIMARS.
Украинские воины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине к утру среды, 29 ноября, составили 1140 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 327 580 военных.
Также за прошедшие сутки, 28 ноября, украинские военные уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.
Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику и самих оккупантов. На этот раз на них были сброшены взрывные устройства.
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