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Ударили из HIMARS. Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук" (видео)

Херсонская область, Среда 29 ноября 2023 19:51
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Ударили из HIMARS. Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук" (видео) Архивное фото: Украинские воины уничтожили вражеский ЗРК "Бук" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили позиции российского ЗРК "Бук" на Херсонском направлении и ударили по нему из HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"На Херсонском направлении подразделения Службы безопасности Украины преследовали вражеский ЗРК "Бук", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они передали координаты военным из Вооруженных сил Украины.

Те в свою очередь нанесли успешный удар с помощью HIMARS.

Украинские воины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине к утру среды, 29 ноября, составили 1140 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 327 580 военных.

Также за прошедшие сутки, 28 ноября, украинские военные уничтожили 639 российских террористов на Таврическом направлении. Также четверо оккупантов сдались в плен.

Украинские военные продолжают уничтожать российскую технику и самих оккупантов. На этот раз на них были сброшены взрывные устройства.

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