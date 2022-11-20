Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА

Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Миколаївської обласної військової адміністрації.

За інформацією обласної адміністрації, наразі фахівці продовжують ремонтні роботи ще на двох ділянках водоводу.

"Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації водоводу "Дніпро-Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з Дніпра до Миколаєва", - вказали в ОВА.

Нагадаємо, ще цією весною в Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням і питною водою.

Адже 12 квітня через удар російських військ по водогону "Дніпро-Миколаїв" на території Херсонської області місто залишилося без питної води.

Віталій Кім заявив, що у Миколаєві повністю відновити постачання питної води зможуть після ремонту електромереж у Херсонській області. Це може статися найближчі кілька тижнів.

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