Вдалося відновити одну з пошкоджених ділянок водогону до Миколаєва, - ОВА

Одну з ділянок пошкодженого внаслідок бойових дій водопроводу, яким здійснюється водопостачання Миколаєва, було відновлено 19 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Миколаївської обласної військової адміністрації.
"Миколаївське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів завершило відновлення третьої локації водоводу "Дніпро-Миколаїв" по якому здійснювалося постачання води з Дніпра до Миколаєва", - вказали в ОВА.
За інформацією обласної адміністрації, наразі фахівці продовжують ремонтні роботи ще на двох ділянках водоводу.
Нагадаємо, ще цією весною в Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням і питною водою.
Адже 12 квітня через удар російських військ по водогону "Дніпро-Миколаїв" на території Херсонської області місто залишилося без питної води.
Віталій Кім заявив, що у Миколаєві повністю відновити постачання питної води зможуть після ремонту електромереж у Херсонській області. Це може статися найближчі кілька тижнів.
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