Удалось восстановить один из поврежденных участков водопровода в Николаев, - ОВА

Один из участков поврежденного в результате боевых действий водопровода, которым осуществляется водоснабжение Николаева, был восстановлен 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Николаевской областной военной администрации.

По информации областной администрации, специалисты продолжают ремонтные работы еще на двух участках водовода.

"Николаевское линейное производственное управление магистральных газопроводов завершило восстановление третьей локации водовода "Днепр-Николаев" по которому осуществлялась поставка воды из Днепра в Николаев", - указали в ОВА.

Напомним, еще этой весной в Николаеве возникли проблемы с водоснабжением и питьевой водой.

Ведь 12 апреля из-за удара российских войск по водопроводу "Днепр-Николаев" на территории Херсонской области город остался без питьевой воды.

Виталий Ким заявил, что в Николаеве полностью возобновить поставки питьевой воды смогут после ремонта электросетей в Херсонской области. Это может произойти в ближайшие несколько недель.

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