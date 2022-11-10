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Мер Миколаєва пояснив, що потрібно для відновлення водопостачання у місті

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Миколаїв, Четвер 10 листопада 2022 22:55
Мер Миколаєва пояснив, що потрібно для відновлення водопостачання у місті Фото: Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва (mkrada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Для відновлення подачі води до Миколаїва з Дніпра необхідно відремонтувати всі пориви на водопроводі. Для цього досі потрібно деокупувати окремі території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

За його словами, лише після деокупації та розмінування всієї території, на якій проходить водопровід, комунальники зможуть розпочати ремонтні роботи.

"Окрім труби ще є насосна станція водозабору. Вона розташована безпосередньо біля Херсона. Проблема в тому, що ми не знаємо, що там буде, в якому вона стані. Адже подібну станцію в Снігурівці розікрали - там вкрали насоси, обладнання тощо. д.", - розповів міський голова.

Сєнкевич також додав, що станом на 10 листопада до будинків мешканців Миколаєва подається технічна вода з річки Південний Буг. Для потреб городян щодня з річки забирають близько ста тисяч кубічних метрів води.

"Вода з крана солона на смак через те, що на гирлі річки встановлені гідроелектростанції та інші споруди. Через це вода в річці застоюється, а її у свою чергу підпирає вода з моря", - зазначив мер.

Нагадаємо, раніше народний депутат Ігор Копитін заявляв, що магістральний водогін, який постачав Миколаїв водою, взято під контроль українських військових. Незабаром у місті буде відновлено водопостачання.

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