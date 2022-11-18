Коли Миколаєву повернуть питну воду: Кім дав оптимістичний прогноз

У Миколаєві повністю відновити постачання питної води зможуть після ремонту електромереж у Херсонській області. Це може статися найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в ефірі телемарафону.

"Ми три з чотирьох ділянок уже відремонтували. Просуваємося, але є ділянки, де заміновано й ми чекаємо саперів. Повне відновлення водопостачання буде можливим приблизно після того, як буде струм на Херсонщині (відновлено - ред.)", - сказав Кім.

Він пояснив, це пов'язано з тим, що підстанція підкачки на 3,5 мегавата знаходиться на території Херсонської області, а там немає живлення.

"Але ми працюємо...я впевнений, що ми дамо воду - це питання найближчих тижнів", - прогнозує Кім.

Проблеми з водою в Миколаєві

Нагадаємо, ще цією весною в Миколаєві виникли проблеми з водопостачанням і питною водою. Так, 12 квітня через удар російських військ по водогону Дніпро-Миколаїв на території Херсонської області місто залишилося без питної води.

Весь цей час миколаївці пристосувались до якості технічної води в кранах. У кожному районі налагоджене постачання питної води, є точки роздачі та графік набору води.

Втім, в ході успішного контрнаступу ЗСУ в Херсонській області стало відомо, що Україна взяла під контроль водопровід, яким постачали воду з Дніпра в Миколаїв, що дасть можливість відновити подачу.

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