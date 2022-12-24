Вдалося перерозподілити навантаження: яка ситуація зі світлом у Києві
Ситуація зі світлом у Києві трохи покращилася, але стан енергосистеми продовжує залишатися критичним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії YASNO Сергія Коваленка у Facebook.
"Завдяки старанням енергетиків навантаження на мережу вдалося перерозподілити. Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста", - написав він.
За словами Коваленка, ситуації також сприяє тепла погода.
При цьому він просить українців бути акуратними із використанням техніки та не включати в розетку все одразу.
Зазначимо, що через обстріли та пошкодження обладнання припинила роботу одна з електростанцій, в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит.
Тим часом у YASNO просити українців повідомляти, коли згідно з графіками світло повинне бути, а фактично воно відсутнє.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.