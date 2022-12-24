ua ru
Сб, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Удалось перераспределить нагрузку: какая ситуация со светом в Киеве

Новина українською →
Киев, Суббота 24 декабря 2022 17:45
Удалось перераспределить нагрузку: какая ситуация со светом в Киеве Фото: энергетикам удалось перераспределить нагрузку в Киеве (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась, но состояние энергосистемы продолжает оставаться критическим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.

"Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальная часть города", - написал он.

По словам Коваленко, ситуации тоже способствует теплая погода.

При этом он просит украинцев быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу.

Отметим, что из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила работу одна из электростанций, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит.

Тем временем у YASNO просить украинцев сообщать, когда согласно графикам свет должен быть, а фактически он отсутствует.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия відключеня світла Киев
NEWS
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
Стали сильнее. Каким оружием усилилась армия Украины за 10 месяцев войны
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация