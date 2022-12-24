Удалось перераспределить нагрузку: какая ситуация со светом в Киеве
Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась, но состояние энергосистемы продолжает оставаться критическим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора компании YASNO Сергея Коваленко в Facebook.
"Благодаря стараниям энергетиков нагрузку на сеть удалось перераспределить. Теперь Оболонь, Куреневка и Борщаговка находятся ориентировочно в таких же условиях, как и остальная часть города", - написал он.
По словам Коваленко, ситуации тоже способствует теплая погода.
При этом он просит украинцев быть аккуратными с использованием техники и не включать в розетку все сразу.
Отметим, что из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила работу одна из электростанций, в энергосистеме сохраняется существенный дефицит.
Тем временем у YASNO просить украинцев сообщать, когда согласно графикам свет должен быть, а фактически он отсутствует.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.